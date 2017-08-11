Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов и. о. руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, в 2015-2016 учебном году в организациях образования области работали 21850 педагогических работника. - На сегодняшний день в школах работают 11971 учитель. В области есть дефицит кадров, в частности в сельских школах. Сейчас потребность составляет 105 педагогов. Особенно не хватает учителей русского языка и литературы в национальных школах и учителей математики, - отметила ЗАуре ГУМАРОВА. Однако нехватку кадров в этом году планируют покрыть за счет принятия молодых специалистов, которые приступят к работе с 15 августа этого года и привлечения пенсионеров, а также увеличения педагогической нагрузки.