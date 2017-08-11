Дефицит кадров на конец прошлого учебного года составлял 105 педагогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов и. о. руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, в 2015-2016 учебном году в организациях образования области работали 21850 педагогических работника. - На сегодняшний день в школах работают 11971 учитель. В области есть дефицит кадров, в частности в сельских школах. Сейчас потребность составляет 105 педагогов. Особенно не хватает учителей русского языка и литературы в национальных школах и учителей математики, - отметила ЗАуре ГУМАРОВА. Однако нехватку кадров в этом году планируют покрыть за счет принятия молодых специалистов, которые приступят к работе с 15 августа этого года и привлечения пенсионеров, а также увеличения педагогической нагрузки.