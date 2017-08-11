Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 августа, в областной прокуратуре области состоялось заседание координационного совета области. По словам начальника первого управления прокуратуры ЗКО Жаннура АХМЕТБЕКА, в ЗКО из-за плохих дорог сохраняется большое количество ДТП. - Дороги в Западно-Казахстанской области были и остаются опасными. В 2017 году в области произошло более 400 ДТП, в которых погибли 37 человек. 90% аварий происходит по вине водителей. Но и изношенность дорожного полотна тоже влияет на рост ДТП. Так, в ЗКО 12 дорог областного значения и две республиканского находятся на стадии полного разрушения. Еще одной проблемой является недостаточное финансирование на содержание автодорог. На трассы областного значения должно выделяться 3 млрд тенге, а фактически дают только 400 млн тенге, - заявил Жаннур АХМЕТБЕК. Также прокурор отметил, что сотрудники дорожной полиции недостаточно хорошо выполняют свою работу. После последнего координационного совета была дана рекомендация МПС о проведении еженедельных рейдов совместно со СМИ на дорогах, чтобы выявить нарушителей ПДД. Однако подобные рейды были проведены всего несколько раз. - Сейчас коллеги из приграничных областей Российской Федерации используют для обеспечения безопасности на дорогах новейшие техноголии. В России помимо скоростемеров и "умных" перекрестков есть более эффективные устройства. Предлагаю съездить и посмотреть, что и как работает, а потом применить подобные технологии в нашей области. После чего можно будет уменьшить финансирование ДВД, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. Кроме того, прокуроры предложили увеличить количество медико-спасательных пунктов, так как в области функционирует всего один такой пункт в поселке Чапаево.