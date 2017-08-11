Если на дорогах области установить современные технологии, которые будут следить за порядком, то можно будет уменьшить финансирование департамента внутренних дел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 августа, в областной прокуратуре области состоялось заседание координационного совета области. По словам начальника первого управления прокуратуры ЗКО Жаннура АХМЕТБЕКА, в ЗКО из-за плохих дорог сохраняется большое количество ДТП. - Дороги в Западно-Казахстанской области были и остаются опасными. В 2017 году в области произошло более 400 ДТП, в которых погибли 37 человек. 90% аварий происходит по вине водителей. Но и изношенность дорожного полотна тоже влияет на рост ДТП. Так, в ЗКО 12 дорог областного значения и две республиканского находятся на стадии полного разрушения. Еще одной проблемой является недостаточное финансирование на содержание автодорог. На трассы областного значения должно выделяться 3 млрд тенге, а фактически дают только 400 млн тенге, - заявил Жаннур АХМЕТБЕК. Также прокурор отметил, что сотрудники дорожной полиции недостаточно хорошо выполняют свою работу. После последнего координационного совета была дана рекомендация МПС о проведении еженедельных рейдов совместно со СМИ на дорогах, чтобы выявить нарушителей ПДД. Однако подобные рейды были проведены всего несколько раз. - Сейчас коллеги из приграничных областей Российской Федерации используют для обеспечения безопасности на дорогах новейшие техноголии. В России помимо скоростемеров и "умных" перекрестков есть более эффективные устройства. Предлагаю съездить и посмотреть, что и как работает, а потом применить подобные технологии в нашей области. После чего можно будет уменьшить финансирование ДВД, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. Кроме того, прокуроры предложили увеличить количество медико-спасательных пунктов, так как в области функционирует всего один такой пункт в поселке Чапаево.