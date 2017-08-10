Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 августа в министерстве сельского хозяйства прошел брифинг, в ходе которого представители рассказали о ситуации с лесными пожарами. В ведении акиматов областей находится 120 лесхозов, за которыми закреплена площадь 22 млн. га или 79 %. В связи с чем, основной объем работы за сохранность лесов ложится на местные исполнительные органы. В соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 17 января 2017 года № 07-1/11 «Об итогах пожароопасного сезона 2016 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года» проводилась подготовка государственных лесовладельцев к пожароопасному сезону. На 2017 год совместно с Министерством внутренних дел разработан и утвержден План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров на территории Республики Казахстан, в соответствии с которым государственные лесовладельцы осуществляют противопожарные мероприятия. В целях профилактики лесных пожаров государственными лесовладельцами в соответствии с материалами лесоустройства и генеральными планами противопожарного устройства лесов на территории лесного фонда республики проведено устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов и уходов за ними в объеме 6648,8 км (план годовой 10702,9 км). В весенний период осуществлены управляемые отжиги и скашивания травянистой растительности на территориях, прилегаемых к государственному лесному фонду. Проверками выявлены некоторые вопросы подготовки лесных и природоохранных учреждений к пожароопасному сезону. Основной причиной является их низкая материально-техническая оснащенность. Особое беспокойство вызывает не укомплектованность лесопожарной техникой самой лесистой области республики – Восточно-Казахстанской, оснащенность которой составляет всего 35 %, при среднем показателе по республике 65%. Выделяемое из местного бюджета финансирование на приобретение противопожарной техники и оборудования для лесоохранных учреждений крайне недостаточно. Определенная работа проводится только в Алматинской и Южно-Казахстанской областях. Отсутствие должного финансирования на противопожарные мероприятия приводит к росту площадей лесных пожаров. Регионы наиболее подверженные лесным пожарам (Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская). По состоянию на 14 августа 2017 года на территории государственного лесного фонда республики зарегистрировано 422 случаев лесных пожаров, площадь которых составила 10 987,6 га, в том числе покрытая лесом 4660,17 га, общий ущерб от пожаров 34 325 тыс. тенге. Из них в лесах, находящихся в ведении акиматов областей и других государственных органов, произошло 106 случаев пожаров на площади 9789 га, в том числе покрытая лесом – 4561,3 га, ущерб от пожаров составил 26 416,7 тыс. тенге, а в лесах, находящихся в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК – 316 случаев на площади 1198,2 га, в том числе покрытая лесом 98,8 га, ущерб который составил 7 908,3 тыс. тенге. В 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество лесных пожаров по республики увеличилось в 1,5 раза, их площади увеличились на 18 раз, в среднем площадь одного пожара составляет 26,3 га. Лесные пожары на больших площадях были допущены на территории государственных лесовладельцев Жамбылской (9107,8 га), Костанайской (199 га), Западно-Казахстанской (195,3 га), Павлодарской (107 га) областей. По всем случаям были проведены служебные расследования, по итогам которых виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. По факту лесного пожара в Костанайской области возбуждено уголовное дело.