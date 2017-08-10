В списках оказываются пенсионеры, осужденные, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты и даже те, кто умер несколько лет назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрата ЧАЛКАРОВА, составление некорректных списков становится причиной затягивания судебного процесса. - В итоге перед началом процесса мы перепроверяем списки. Делаем запросы в госорганы, чтобы проверить место жительства, привлекался ли к ответсвенности и прочее. Бывают такие случаи, когда мы приглашаем людей в качестве присяжных заседателей на процесс, а он, оказывается, умер несколько лет назад и, конечно же, это вызывает возмущение у родных. Часто случается, что потенциальные присяжные, которые включены в список местным исполнительным органом, давно переехали в другой город или страну, - сообщил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Как выяснилось, областной суд подает в акимат ЗКО представление, где просит составить список кандидатов в присяжные заседатели в количестве 3 тысяч человек, а те в свою очередь направляют в районные акиматы подобные письма. В среднем от каждого района ЗКО необходимо предоставить 50 кандидатов, остальные 1500 человек будут из областного центра. - Мы хотим внести предложение в местный исполнительный орган, чтобы перед началом составления списков обращались в госорганы для установления информации о кандидате. Также если это пенсионер, то необходимо спрашивать, желает ли он участвовать в суде или нет. Огромной проблемой остается то, что люди не могут ознакомиться со списком присяжных заседателей. Предлагаю помимо размещения на сайте исполнительного органа печатать списки в газетах, показывать по телевизору и вывешивать на стенде в акиматах, - пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Стоит отметить, что в 2016 году в ЗКО было рассмотрено одно уголовное дело с участием присяжных, а в 2017 - два. Фото Медета МЕДРЕСОВА