По словам председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрата ЧАЛКАРОВА, составление некорректных списков становится причиной затягивания судебного процесса. - В итоге перед началом процесса мы перепроверяем списки. Делаем запросы в госорганы, чтобы проверить место жительства, привлекался ли к ответсвенности и прочее. Бывают такие случаи, когда мы приглашаем людей в качестве присяжных заседателей на процесс, а он, оказывается, умер несколько лет назад и, конечно же, это вызывает возмущение у родных. Часто случается, что потенциальные присяжные, которые включены в список местным исполнительным органом, давно переехали в другой город или страну, - сообщил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Как выяснилось, областной суд подает в акимат ЗКО представление, где просит составить список кандидатов в присяжные заседатели в количестве 3 тысяч человек, а те в свою очередь направляют в районные акиматы подобные письма. В среднем от каждого района ЗКО необходимо предоставить 50 кандидатов, остальные 1500 человек будут из областного центра. - Мы хотим внести предложение в местный исполнительный орган, чтобы перед началом составления списков обращались в госорганы для установления информации о кандидате. Также если это пенсионер, то необходимо спрашивать, желает ли он участвовать в суде или нет. Огромной проблемой остается то, что люди не могут ознакомиться со списком присяжных заседателей. Предлагаю помимо размещения на сайте исполнительного органа печатать списки в газетах, показывать по телевизору и вывешивать на стенде в акиматах, - пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Стоит отметить, что в 2016 году в ЗКО было рассмотрено одно уголовное дело с участием присяжных, а в 2017 - два.