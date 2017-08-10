Возгорание сухостоя в степи произошло 8 августа в 65 километрах от районного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ"

По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, степь горела на территории сельского округа Коздикара в Кызылкугинском районе.

- Сообщение о пожаре поступило в два часа дня. В ликвидации было задействовано 15 единиц техники и 53 специалиста ДЧС области и добровольных пожарных формирований. Тушение заняло более девяти часов. Пожар ликвидирован в 23.20 по местному времени, - сообщили в пресс-службе. - Всего выгорело около тысячи гектаров степи.