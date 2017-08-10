Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил председатель избирательной комиссии ЗКО Гайса КАПАКОВ, всего в области насчитывается 150 сельских округов. - По итогам выборов, которые прошли в Акжайыкском, Бурлинском, Зеленовском, Казталовском и Теректинском районах, 90 акимов переизбирались в связи с завершением срока полномочий и 5 акимов досрочно ушли с постов. Всего в выборах приняли участие 279 кандидатов, из которых 88 мужчин и остальные женщины, - отметил Гайса КАПАКОВ. - Все акимы заступят на свои должности через пять дней после оглашения итогов. Стоит отметить, что на проведение выборов в ЗКО было выделено 24 млн тенге.