Иллюстративное фото с сайта life.pravda.com.ua 9 августа на основании жалоб горожан природоохранная прокуратура Атырауской области поручила департаменту экологии взять пробы воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ. По словам представителей надзорного органа, предприятий, которые являются потенциальными источниками выбросов в атмосферу, вокруг нефтяной столицы сразу несколько - это АНПЗ, Атырауская ТЭЦ, Атырауское нефтепроводное управление. Также в число регулярных загрязнителей воздуха входит мусорный полигон и десяток мелких предприятий. В природоохранной прокуратуре сообщили, что предприятие, ставшее виновником неприятного запаха в городе, установлено. - Пробы воздуха, взятые департаментом экологии в разных частях города, а также данные РГП "Казгидромет" были тщательно проанализированы. В настоящее время установлено, что источником выбросов является Атырауское нефтетрубное управление. На этом предприятии будет проведена соответствующая проверка, - сообщил специализированный природоохранный прокурор Атырауской области Владимир МАЛАХОВ.