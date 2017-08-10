Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что тело женщины было обнаружено 4 августа в собственном доме. - Тело женщины было найдено рано утром в собственном доме. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Другие подробности случившегося выясняются.