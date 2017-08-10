Как рассказали в управлени сельского хозяйства, если в 2013 году в рамках отраслевой программы «Агробизнес-2020» сельскохозяйственными товаропроизводителями были реализованы 2 инвестиционных проекта на сумму 607 миллионов тенге, то уже в 2014 году проводились работы по реализации 9 инвестиционных проектов, с общей проектной стоимостью 2,7 млрд тенге, в том числе: - В Акжайыкском районе ТОО «Батыс Марка Ламб» ведет реализацию проекта по созданию мясоперерабатывающего комплекса проектной стоимостью 2,3 млрд. тенге (85% АО «КАФ»), по производству блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке, мощностью 1400 голов ягнят в сутки. - В Жанибекском районе закуп 100 голов КРС и создание хозяйства репродуктора КХ «Улан», с проектной стоимостью 39,2 млн тенге. - В Зеленовском районе КХ «Берик» применение системы капельного орошения на площади 45 га. Стоимость проекта 10,3 млн тенге. А также КХ «Сары Бел» ведет реализацию пректа по производству и реализацию молока и кисломолочных изделий с мощностью 2 тонн в сутки, с проектной стоимостью 8,0 млн. тенге. - В Сырымском районе КХ «Жибек жолы» занимается реализацией инвестиционного проекта стоимостью 44,5 млн. тенге (собственные средства и АО «АКК»), пункта по забою скота. Завершены строительные работы убойного пункта. В настоящее время идет забой скота. Запланировано приобретение холодильного оборудования с емкостью 15 тонн с холодильной установкой, для хранения полученного мяса от забоя скота. - КХ «Жибек жолы» закупило 307 голов племенного крупного рогатого скота, занимается созданием хозяйства - репродуктора, стоимость проекта 94,4 млн. тенге (АО «КАФ»). - В Таскалинском районе КХ «Арай» ведет строительство откормочной площадки, проектной стоимостью 29,0 млн тенге (АО «КАФ»). - В Теректинском районе ТОО «КХ "ОралАгроСервис" закончило строительство современного типового овощехранилища емкостью 2,4 тысяч тонн, с проектной стоимостью 76 млн. тенге (АО «КАФ»).