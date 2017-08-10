Подачу газа Уральской ТЭЦ прекратили 9 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА,  АО "КазТранГазАймак" за долги прекратило подачу газа. - Долг на сегодняшний день составляет 212 млн тенге за газ. Нам население должно 504 млн тенге, но они не спешат оплачивать долги за тепло и горячую воду, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Напомним, в начале июля уральцам отключали горячую воду на две недели. Тепловики настроены решительно и решили выставлять на продажу имущество злостных неплательщиков.