Как рассказал владелец авто Тельжан АЛИПКАЛИЕВ, днем 17 июля он заехал к своему другу в гости и оставил авто недалеко от подъезда. - Примерно в 8 утра я заехал к своему другу, припарковал машину между домами №4 и №6 по улице Сергея Тюленина. Спустя пару часов в машине сработала сигнализация. Я вышел на улицу и увидел, как на мою машину подъемный кран уронил груз, - пояснил владелец авто. Мужчина сразу же обратился в полицию. - Через некоторое время пришел участковый, все официально оформил. Сейчас идет следствие и проводится необходимая экспертиза. Думаю после следствия меня направят в суд в частном порядке, - говорит Тельман. - Меня очень возмущает отношение окружающих к произошедшему. Все отнеслись так спокойно. А если бы в машине сидел ребенок? Здесь абсолютно не соблюдена техника безопасности. Руководство фирмы ТОО "Орал Полимер" согласилось с тем, что виноваты в случившемся они. - Мы предложили владельцу разбитой машины сделать ремонт за наш счет. Мы поставим автомобиль в центр "Рено", где все сделают как надо и работу оплатим сами, - пояснил директор фирмы.