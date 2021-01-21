С 1 июля 2019 года были закрыты регистрационно-экзаменационные подразделения по стране и ликвидированы регистрационно-экзаменационные отделы при спецЦОНах. С тех пор документы на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений рассматриваются госорганом удаленно по электронным заявкам, функции которые ранее выполнялись регистрационно-экзаменационным подразделением, переданы в госкорпорацию «Правительство для граждан». Стоит отметить, что с 1 по 31 июля 2019 года (то есть с момента, когда экзамены стали принимать сотрудники госкорпорации "Правительство для граждан") обратились на сдачу правила дорожного движения (ПДД ) 731 гражданин, из них 308 человек не сдали теорию. На знание практических знаний (вождение) обратились 289 человек, 177 из которых из числа лишенных прав. Вождение смогли подтвердить только 33 человека.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Вождение - один из тех навыков, обладание которым становится всё более и более обязательным для “выживания” в современном мире. В городских условиях, пусть и такого небольшого города, как Уральск, обладание личным автотранспортом становится скорее необходимостью, чем прихотью. Правда, большинство надежд потенциальных автолюбителей разбивается о суровую реальность необходимости прохождения обучения, в конце которого их ждёт сдача практического экзамена на автодроме специализированного ЦОНа. Специально оборудованная площадка, имитирующая городское движение, стала настоящим камнем преткновения между курсантами и заветными правами. Ведь две трети курсантов не могут сдать практический экзамен и с нескольких попыток.– Я сдавал практический экзамен уже два раза. В первый раз мне насчитали штрафных баллов за все подряд: не пристегнутый ремень, хотя он был пристегнут, или не включенный вовремя поворотник. Система дала сбой и во второй раз, и я считаю, что ее нужно дорабатывать и дальше, как мне показалось, она слишком зависит от внешних факторов или предыдущих курсантов, может, она не настраивается заново или датчики то и дело барахлят. Хочу также отметить, что система интуитивно непонятна, может, мне так показалось, но я так и не особо понял, на что она реагирует или наоборот не реагирует. Я, например, успешно так и не сдал, пока что. Притом я умалчиваю про многочасовые очереди, с которыми что-то тоже нужно делать, - рассказывает житель города Андрей. На автодроме во время экзамена действует система штрафных баллов. При накоплении 100 баллов экзамен прекращается, и ещё одна попытка будет доступна только через неделю. Причём, начиная с третьей попытки для курсантов, окончивших автошколу, сдача экзамена становится платной. У водителей-самоучек же вообще всего три попытки. Помимо неудобной системы баллов, жители города отмечают длинные очереди, малое количество экзаменационных машин, постоянно выходящие из строя датчики, зависимость от погодных условий и не самое отзывчивое обслуживание, что вкупе делает успешное прохождение экзамена весьма проблематичным делом. – Сама я проходила подготовку в автошколе “Тлек”, не имея опыта вождения до этого вообще. Школа хорошая, всё показали, всему научили, только положительные эмоции. Что касается спецЦОНа, то на вождение я записывалась с помощью телеграм-бота. На теоретический экзамен попала сразу, за 5 минут, а вот практический экзамен прождала несколько часов. Успешно сдала практику я только с третьего раза, и каждый раз я ждала по несколько часов. Помимо этого момента, нареканий к работе спецЦОНа лично у меня нет. Да, бывает, что машины могут находиться в ремонте, но это зависит от курсантов, некоторые от волнения заезжают на бордюр, сбивая тем самым датчики, только при мне это было несколько раз. Во время второй попытки не хватило совсем немного для успешного результата. Я считаю, что люди должны более ответственно подходить к сдаче экзамена, готовиться и не волноваться, - рассказывает жительница города Аида Балыкова. Руководители автошкол заявляют, что в спецЦОНе до сих пор нельзя сдать на некоторые категории. – Мы обращали внимание на различные нарекания в работе специализированного ЦОНа, еще в прошлом году жители города не могли, к примеру, сдать экзамен для получения прав на категории E, CE. Ещё в прошлом году время на прохождение автодрома было занижено с 20 минут до 15, хотя по закону должно быть 20 минут. Справедливости ради стоит отметить, что представители спецЦОНа осознают наличие проблем и идут на контакт. Так, с прошлого года время на прохождение экзамена было возвращено обратно к 20 минутам. Приобретен автомобиль для прохождения экзамена на категорию E. Летом прошлого года появился мотоцикл для сдачи экзамена на категорию А, то есть подвижки в сторону улучшения ситуации есть, к нам прислушиваются. Правда, до сих пор остается ряд пока еще нерешённых проблем, среди них отсутствие машины для сдачи экзамена категории BE - это легковые автомобили c прицепами грузоподъемностью выше 750 кг. Отсутствует транспорт для сдачи категории С1Е - это грузовые автомобили от 3,5 до 7,5 тонны, - рассказал директор автошколы “Тлек” и председатель профессионального объединения “Автошколы Западного Казахстана по подготовке водителей” Тлеккабыл Куангалиев. По его словам, само техническое состояние экзаменационных машин оставляет желать лучшего. – Некоторые курсанты рассказывали, что в машине на сдаче категории С1 не могли включить первую скорость, для этого им приходилось включать заднюю и уже потом только первую, также временами могут быть сбои в самой системе. Как пример, одному из курсантов система засчитала ошибку за не пристегнутый ремень безопасности, хотя ремень был застегнут точно. Курсанты отмечают, что сейчас в зимнее время автодром от снега очищают недостаточно тщательно, а у машин летняя резина, что создает дополнительные сложности, в особенности с прохождением участка с крутым подъемом, где машины начинают просто буксовать. Помимо этого, мы предлагали устраивать для курсантов, сдающих в первый раз, пробный заезд. Многие курсанты волнуются, нервничают, мы считаем, что должны давать пробную попытку, чтобы человек мог привыкнуть к автомобилю, изучить саму трассу и мог почувствовать себя увереннее, так как на уроках вождения эти же люди спокойно ездят в реальных городских условиях, - отметил Тлеккабыл Куангалиев.Между тем сами сотрудники спецЦОНа отмечают, что высокий процент не сдавших связан со слабой практической подготовкой самих курсантов, в результате чего экзаменационные машины постоянно получают повреждения и над ними проводят ремонтные работы, что также требует времени, а снижать требования к практическому экзамену курсантам, значит подвергать опасности всех участников дорожного движения. Директор спецЦОНа Луиза Кусаинова говорит, что на базе учреждения курсанты могут сдать практический экзамен по всем категориям. – Ради этого необходимость ездить в другие города отсутствует. Система полностью автоматизирована, человеческий фактор отсутствует, машины оснащены видеорегистраторами. Единственное - для сдачи экзамена по категориям А и ВЕ созывается специальная комиссия, выносящая вердикт. Что касается технического состояния транспорта, то курсанты ввиду своей неопытности могут повредить корпус машины или повредить датчики, в таком случае мы составляем акт и проводим ремонт. В зимний сезон автодром полностью очищается от снега, иногда бывают дни, когда снег идёт беспрестанно, в таком случае проведение практического экзамена невозможно. Насчёт инструктажа: в зале ожидания у нас есть большой информационный стенд, и на столах разложены листовки с подробной информацией об экзамене и картой автодрома, с которыми курсанты, дожидаясь начала заезда, могут ознакомиться, - отметила Луиза Кусаинова. По ее словам, проблема с очередями более не актуальна, после 20 декабря прошлого года нагрузка на специализированный ЦОН снизилась, и, к примеру, после 17.00 уже, как правило, сдающих экзамен людей всё меньше и меньше. – В нашем автопарке имеются две машины для сдачи экзаменов на категории В, одна на механике и одна на автомате. Если раньше большинство курсантов пыталось записаться на экзамен именно на машине с автоматической коробкой передач, что создавало большую нагрузку на машину, то сейчас радует, что многие люди начали записываться и на автомобиль с механической коробкой передач, что позволило нам более равномерно распределять нагрузку на автомобили. В процентном соотношении практический экзамен на автодроме успешно сдают около 10% курсантов. Искусственно завышать статистику или понижать уровень сложности экзамена мы не планируем. Нам важно качество и безопасность дорожного движения и уровень квалификации водителей на дорогах нашего города. Одной из причин (низкого уровня сдачи экзаменов - прим. автора), по нашему мнению, является, недостаточная подготовка в автошколах. Мы считаем, что помимо теоретической базы им нужно делать упор на практическое вождение в городских условиях. В спецЦОНе предоставлены все условия для курсантов, отсутствует человеческий фактор, и экзаменуются только навыки вождения. Мы постоянно ищем способы улучшить качество наших услуг, у нас есть услуга доставки документов на дом, или, к примеру, вы можете записаться на экзамен или предоставление какой-либо услуги на сайте электронного правительства, - рассказала Луиза Кусаинова. А нам остается напомнить о том, чтобы вы ответственно готовились к сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения, осознавая всю степень ответственности. А уже состоявшимся автолюбителям желаем легкого пути и ровных дорог!Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.