После случившегося возбудили уголовное дело, расследованием занялась комиссия минтруда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тела погибших в Актюбинской области взрывников извлекли из шахты 30 декабря в шахте Актюбинской медной компании произошел несчастный случай. Горный мастер и бригада взрывников спустились после смены в шахту для взрывных работ и погибли, все, кроме одного. Погибших удалось поднять только на утро. После случившегося возбудили уголовное дело, расследованием занялась комиссия минтруда. 21 января руководитель управления по инспекции труда Актюбинской области Саламат Аманбаев рассказал об итогах расследования. По его словам, члены комиссии спустились в шахту вместе с единственным выжившим взрывником Канатом Абдуллаевым восстановили картину произошедшего. Кроме этого, провели опрос, изучили техническую документацию на предприятии. У всех работников с собой были самоспасатели, его действия хватает больше чем на 2 часа. Но при беге его использовать нельзя. На головных уборах работников были светильники и кнопка сигнала SOS, которая связана с диспетчерской аварийно-спасательной службы. Работники нарушили правила поведения в случае нештатной ситуации. Взрывники Черный, Жакупов, Шаметов и горный мастер Кайканов погибли в результате острого отравления веществом неясной этиологии. По словам единственного выжившего взрывника Абдуллаева, после взрыва все на машине выезжали из шахты. В тот день появился белый густой туман. Машина остановилась. Горный мастер крикнул, чтобы все бежали наверх. А они должны были, как Абдуллаев, воспользоваться самоспасателем, вызвать спасателей. В момент взрыва в шахте не работала вентиляция. Как сообщил Саламат Аманбаев, в 18.50 по распоряжению главного инженера Сафина остановили работу вентиляционной установки и подключили ее только в 19.10, что также является нарушением. - Дальнейшее разбирательство за следствием, оно решит, есть ли вина в произошедшем конкретного лица в гибели, - сказал Саламат Аманбаев. – комиссия пришла к выводу: вина горного мастера Кайканова составляет 20%, работодателя – 80%. Семьи погибших получили по 2 млн тенге на погребение, каждой семье выплатят единовременно 20 млн тенге для приобретения жилья на территории Актюбинской области. Сохранят заработную плату погибших работников до 18-летия детей погибших с ежегодной индексацией, предприятие также оплатит стоимость обучения в сузе или вузе РК каждого из детей. Спасшемуся взрывнику Канату Абдуллаеву для реабилитации медная компания выделяет 5 млн тенге. Фарида ЗАРИП