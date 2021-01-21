В Переволочной роще планировали начать строительство домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций ЗКО руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев доложил о проделанной работе за прошлый год. В ходе брифинга он отметил, что по поводу переведения Переволочной рощи из лесфонда идет много обсуждений. - Я считаю, что вести там застройку нецелесообразно, если применить Переволочную рощу как парковую зону и сохранить то, что там находится, в том числе древесно-кустарные растения, это было бы целесообразнее, - отметил Кайрат Кадешев. Он добавил, что основанием для вывода земель из лесного фонда могут послужить следующие факты: если будет принято решение создать или расширить особо охраняемую территорию, при выполнении международных обязательств, при прокладке автомобильных и железных дорог республиканского или международного значения, при прокладке электрических сетей, связей и трубопроводов, если на этом участке найдены полезные ископаемые, а также в связи с изменением границ населенных пунктов. Кайрат Кадешев отмети, что в Переволочной роще обитают зайцы и корсаки, парнокопытных животных там нет, поскольку роща очень близко расположена к населенному пункту. Напомним, в августе прошлого года стало известно, что новый микрорайон появится на месте бывшего кожевенного завода имени Землячки, рядом с Переволочной рощей. Тогда строители стали расчищать территорию под строительство домов, однако местные жители выступили против и строительство было приостановлено. В ноябре прошлого года в ходе брифинга замакима Уральска Асхат Кульбаев рассказал о строительстве дороги и парка в Переволочной роще.