В социальных сетях появился ролик, снятый возле одного из торговых центров Уральска, как парень воодушевленно танцует перед прохожими, предлагая им разделить его веселье. На следующем видео молодого человека задерживают сотрудники полиции. Уличного танцора задержали в Уральске Скриншот с видео   Отметим, что ролик вызвал горячее обсуждение пользователей соцсетей. - Как любят наши горожане сразу доставать телефоны и все снимать. Боишься упасть на улице. К вечеру окажешься в социальных сетях. Танцует себе, настроение у него хорошее, - написала девушка по имени Венера. Ситуацию прояснили в департаменте полиции ЗКО. Блюстители правопорядка сообщили, что 26-летний парень нарушал общественный порядок. - Гражданин пугал прохожих и предлагал приобрести бывшие в употреблении вещи. Возникли подозрения, что он мог быть причастен к краже. Люди позвонили в полицию. При задержании он оказал сопротивление и вел себя агрессивно. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, - отметили полицейские. В полиции подчеркнули, что парень был передан его законным представителям. Выяснилось, что он страдает психическим расстройством. IVNaSbWb6y8 BxF5NVnm7pI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ