Скриншот с видео Отметим, что ролик вызвал горячее обсуждение пользователей соцсетей. - Как любят наши горожане сразу доставать телефоны и все снимать. Боишься упасть на улице. К вечеру окажешься в социальных сетях. Танцует себе, настроение у него хорошее, - написала девушка по имени Венера. Ситуацию прояснили в департаменте полиции ЗКО. Блюстители правопорядка сообщили, что 26-летний парень нарушал общественный порядок. - Гражданин пугал прохожих и предлагал приобрести бывшие в употреблении вещи. Возникли подозрения, что он мог быть причастен к краже. Люди позвонили в полицию. При задержании он оказал сопротивление и вел себя агрессивно. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, - отметили полицейские. В полиции подчеркнули, что парень был передан его законным представителям. Выяснилось, что он страдает психическим расстройством.