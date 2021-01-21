Иллюстративное фото из архива "МГ" Во всех регионах Казахстана, в нашей области в том числе, стартовало январское единое национальное тестирование. Тестирование проводится по пяти предметам: трём обязательным и двум профильным. Участникам ЕНТ даётся 120 тестовых заданий, из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий. На тестирование в общем отведено четыре часа, участники ЕНТ могут набрать максимально 140 баллов. По информации пресс-службы управления образования ЗКО, в нашем регионе в этом году 5720 учеников попрощаются со школой. Руководитель филиала "Национальный центр тестирования" при ЗКГУ имени М.Утемисова Диляра Амиргазина рассказала, что при учебном заведении ЕНТ будет проходить в пять потоков с 24 по 28 января. – Планируется, что в нашем филиале ЕНТ сдадут 1361 человек из Уральска и из района Байтерек. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во время экзамена будут строго соблюдаться все санитарные требования. Если раньше ЕНТ проводилось в два потока, то сейчас - в пять. У входа в здание ученики будут проходить через дезинфекционный тоннель, термометрию, обработку рук, им будут выдаваться маски. В общей сложности будут задействованы 12 аудиторий, - рассказала Диляра Амиргазина. К слову, в январском ЕНТ принимают участие учащиеся 11 классов, а так же студенты условно зачисленные на первый семестр первого курса в вуз и студенты, переводящиеся с творческих специальностей на не творческие. – Это полноценное ЕНТ, учащимся 11 классов полагается электронный сертификат, по которому они могут зачислиться на платное обучение. Данные сертификаты не могут участвовать на конкурсе по распределению грантов. Если студенты, условно зачисленные на первый курс, не смогут сдать ЕНТ, то они будут отчислены из вуза, но этим будут заниматься вузы, - отметила Диляра Амиргазина. По словам руководителя филиала "Национальный центр тестирования" при ЗКАТУ имени Жангир хана Алибека Есимова, здесь выпускники начали сдавать ЕНТ с 20 января. – Планируется, что за восемь потоков в нашем филиале единое национальное тестирование сдадут 1158 выпускников из Таскалинского, Теректинского районов и из Уральска, - отметил Алибек Есимов.