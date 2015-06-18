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Шоу-бизнес

С Жанной Фриске простились семья и звезды шоу-бизнеса

В «Крокус сити холле», в Москве, вчера прошла гражданская панихида, посвященная умершей певице сообщает SUPER. Вчера, в столичном «Крокус сити холле», на сцене которого не раз блистала Жанна Фриске, собрались родственники, друзья и поклонники — все те, кто до последней минуты верил в чудо исцеления и любил красавицу-артистку. Гражданская панихида, начавшаяся в два часа дня, продлилась до восьми вечера, а уже сегодня траурная процессия переместится на Николо-Архангельское кладбище, где и будет похоронена певица. Проститься с любимой дочерью, сестрой, подругой и кумиром приехали Владимир Борисов
gorod
С Жанной Фриске простились семья и звезды шоу-бизнеса
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В «Крокус сити холле», в Москве,  вчера прошла гражданская панихида, посвященная умершей певице сообщает SUPER. Вчера,  в столичном «Крокус сити холле», на сцене которого не раз блистала Жанна Фриске, собрались родственники, друзья и поклонники — все те, кто до последней минуты верил в чудо исцеления и любил красавицу-артистку. Гражданская панихида, начавшаяся в два часа дня, продлилась до восьми вечера, а уже сегодня траурная процессия переместится на Николо-Архангельское кладбище, где и будет похоронена певица. Проститься с любимой дочерью, сестрой, подругой и кумиром приехали Владимир Борисович и Ольга Владимировна, Наталья Фриске, Ольга Орлова, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Алексей Макаров, Анна Семенович и многие другие. Очередь из тех, кто в последний раз захотел взглянуть на некогда сияющее от счастья лицо певицы, растянулась от входа в концертный зал на несколько километров. Уже несколько часов к гробу подходят друзья и поклонники. За проявлением народной любви, не сдерживая слез, наблюдают безутешные родственники Жанны. Попрощаться с Фриске приехал и Александр Овечкин. С 29-летним хоккеистом певица познакомилась в 2006 году на съемках шоу «Большие гонки». Тогда же заговорили, что пару связывают не только рабочие, но и романтические отношения. Сегодня Александр навсегда простился с бывшей возлюбленной. Несколько минут хоккеист молча стоял у гроба, после чего подошел и обнял родителей певицы. Закончилось прощание с артисткой в восемь часов вечера, однако желающие проводить Жанну Фриске в последний путь не спешили расходиться. Опоздавшие на панихиду молили организаторов пустить их к гробу певицы. Родители Жанны Фриске, ее сестра Наталья и подруга Ольга Орлова присутствовали на церемонии до самого окончания. Толпа поклонников провожали катафалк с гробом певицы под аплодисменты и возгласы «Браво!». Напомним, шокирующая новость накануне ночью стала трагедией для многих россиян — не дожив нескольких недель до своего 41-летия, умерла Жанна Фриске. Певица до последнего пыталась победить болезнь, которая два года назад разделила её жизнь на «до» и «после». Неоперабельная опухоль мозга — приговор, от которого артистку не спасли ни миллионы, собранные «Русфондом», ни молитвы родственников, близких друзей и поклонников. В последний путь Жанну, которая, как выяснилось позже, в последние три месяца находилась чаще всего без сознания, проводили лишь родители и подруга Ольга Орлова. Любимых мужчин — Дмитрия Шепелева и двухлетнего сына Платона — рядом не оказалось.
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Родители и сестра Жанны Фриске
Родители и сестра Жанны Фриске
 Родители и сестра Жанны Фриске
Сестра Жанны Фриске Наталья с мужем Сергеем
Сестра Жанны Фриске Наталья с мужем Сергеем
 Сестра Жанны Фриске Наталья с мужем Сергеем
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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
 Лера Кудрявцева
Наталья Королева
Наталья Королева
 Наталья Королева
Ольга Орлова
Ольга Орлова
 Ольга Орлова
Катя Лель
Катя Лель
 Катя Лель
Дмитрий Маликов и Игорь Николаев
Дмитрий Маликов и Игорь Николаев
 Дмитрий Маликов и Игорь Николаев
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 Источник фото: SUPER

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