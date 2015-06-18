С Жанной Фриске простились семья и звезды шоу-бизнеса

В «Крокус сити холле», в Москве, вчера прошла гражданская панихида, посвященная умершей певице сообщает SUPER. Вчера, в столичном «Крокус сити холле», на сцене которого не раз блистала Жанна Фриске, собрались родственники, друзья и поклонники — все те, кто до последней минуты верил в чудо исцеления и любил красавицу-артистку. Гражданская панихида, начавшаяся в два часа дня, продлилась до восьми вечера, а уже сегодня траурная процессия переместится на Николо-Архангельское кладбище, где и будет похоронена певица. Проститься с любимой дочерью, сестрой, подругой и кумиром приехали Владимир Борисов