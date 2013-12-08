Фото с сайта РИА Новости Фото с сайта РИА Новости Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прогулялся по Майдану Незалежности в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее он дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что прибыл на Украину как частное лицо, чтобы поддержать украинский народ во время политического кризиса. Экс-президент подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела Украины, однако готов участвовать в разрешении политического кризиса. По словам Саакашвили, поддерживая Киев на пути в ЕС, он, в первую очередь, думает о Грузии и ее будущем. "Мы думаем о будущем наших стран. Мы должны держаться вместе, потому, что поодиночке нас могут сломить", — заявил Саакашвили. Саакашвили прошелся по Майдану, окруженный десятками журналистов. Рядом с ним также шли несколько человек, завернувшиеся в национальные флаги Грузии. Совершив короткую прогулку, экс-президент ответил на несколько вопросов журналистов, затем сел в автомобиль и уехал. Митинг оппозиции на Майдане продолжается, на сцене выступают лидеры оппозиционных партий. По оценке корреспондента РИА Новости, в настоящее время на площади находятся несколько десятков тысяч человек. Люди продолжают прибывать, в руках у протестующих флаги Украины и ЕС. В Киеве и других регионах Украины с 21 ноября проходят массовые акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением кабмина приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В прошлую субботу, 30 ноября, спецназ "Беркут" разогнал "евромайдан" в центре Киева. В воскресенье 1 декабря в Киеве состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания киевской мэрии и массовыми столкновениями протестующих с милицией. Власти пообещали тщательно и объективно расследовать события, связанные со столкновениями.