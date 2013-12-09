Фото с сайта zn.ua Фото с сайта zn.ua Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават объявила о роспуске парламента и уходе ее правительства в отставку в связи с политическим кризисом в стране, сообщает РИА Новости. "Я обратилась к Его Величеству королю с петицией о роспуске парламента. Кабинет принял решение распустить парламент для того, чтобы в сложившейся кризисной ситуации предотвратить столкновения между политическими противниками и возможное кровопролитие, а также чтобы на новых всеобщих выборах народ страны решил, кого он предпочитает видеть у власти", - заявила премьер-министр в телевизионном обращении к нации. Отмечается, что по действующей конституции Таиланда в случае досрочного роспуска парламента действующее правительство уходит в отставку и становится временным. Новые выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска парламента. Напомним, что противостояние между оппозицией и правительственными силами в Бангкоке продолжается около месяца. Участники акций протеста требовали отставки правительства Чинават - младшей сестры бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, свергнутого в результате военного переворота в 2006 году. Оппозиционеры считают ее "марионеткой" брата, живущего в эмиграции после военного переворота 2006 года.