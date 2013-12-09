Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По улице Д. Нурпеисовой вот уже несколько месяцев стояли урны, непригодные для использования. Из 24 имеющихся на арбате мусорных контейнеров 16 не имели дна, мусор разлетался по площади, загрязняя улицу. 4 декабря работники ЖКХ забрали урны на ремонт. Устанавливать их на место их начали только 9 декабря. - Урны были отремонтированы, им заварили дно, - говорят работники ЖКХ. - Новые урны на этой улице появятся только в новом году. Фото Олеси СУГЛОБОВОЙ