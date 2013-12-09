По улице Д. Нурпеисовой вот уже несколько месяцев стояли урны, непригодные для использования. Из 24 имеющихся на арбате мусорных контейнеров 16 не имели дна, мусор разлетался по площади, загрязняя улицу. 4 декабря работники ЖКХ забрали урны на ремонт. Устанавливать их на место их начали только 9 декабря. - Урны были отремонтированы, им заварили дно, - говорят работники ЖКХ. - Новые урны на этой улице появятся только в новом году.