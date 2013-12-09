Фото с сайта www.primeminister.kz Фото с сайта www.primeminister.kz Министр образования и науки Казахстана Аслан Саринжипов рассказал, что его маленькая дочь состояла 3,5 года в очереди на получение места в государственном детском саду, передает ИА "Новости Казахстан". "Я сам как родитель, вот у меня дочке 3,5 года мы стояли в очереди 3,5 года, но слава богу недавно этот вопрос решился, после того как меня назначили - место получила. От моей должности один плюс есть", - сказал Саринжипов на "правительственном часе" в мажилисе в понедельник. Он отметил, что проблема с детскими садами в республике стоит остро. "Мы составили общую картину, в большинстве областей этот вопрос через существующий механизм решается, в двух городах - Алматы, Астана, Южный Казахстан, Алматинская область и частично Жамбылская область здесь видно, что без поддержки республиканского бюджета они обеспечить тот охват, скорее всего, не смогут", - сказал Саринжипов. "Мы будем поднимать вопрос о строительстве детсадов из бюджета", - добавил министр. Также министр высказался о низком качестве высшего образования в Казахстане, передает Tengrinews.kz. "Преобладает подготовка по заочной форме обучения, снижается качество высшего образования", - сказал Саринжипов в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента. Еще один вопрос, отметил он, который необходимо решить, это стоимость обучения гуманитарным и техническим специальностям. "Она не отражает реальных затрат", - подчеркнул министр. Между тем как отметил министр рабочая группа рассматривает возможность перехода на 12-летнее образование, через обучение казахстанских школьников в 12 классе на базе высших учебных заведений с 2015 года. "Мы предлагаем: если мы разработаем в  2015 году новые стандарты, будем внедрять (...), в рамках рабочей группы с экспертами рассматриваем - 12 класс мы предлагаем ввести на базе ВУЗов через подушевое финансирование. Разработаем стандарт и те ВУЗы,  которые готовы принять (12-классников), могут организовать 12 год (обучения) для детей, которые будут готовы и захотят пойти в 12 класс",- сказал Саринжипов. Он пояснил, что сейчас в Казахстане начнется рост количества учеников в средней школе, при этом в колледжах и ВУЗах наблюдается спад. "Это "эхо" демографического спада 90-х годов, этих детей меньше, то есть у нас появляются свободные места в ВУЗах и колледжах",- добавил министр. Саринжипов заверил, что установленные в госпрограмме, утвержденной президентом, сроки перехода на 12-летнее образование в 2015 году сорваны не будут.