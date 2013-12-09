Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Айтекебийском районе Актюбинской области состоялся суд над двумя заместителями начальника районного отдела внутренних дел. Полицейских обвиняли в превышении власти и служебных полномочий с применением насилия. Соответствующая статья уголовного кодекса РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Суд, признав мужчин виновными, назначил им минимальное наказание по статье - 5 лет, и применив статью  63 УК РК, сменил реальное лишение свободы на условное с испытательным сроком на 3 года. Напомним, уголовное дело на двух замов начальника Айтекебийского РОВД было возбуждено после того, как к прокурорам обратилась супруга другого стража порядка - начальника поселкового отдела полиции села Карабутак. Женщина сообщила, что двое мужчин, придя к ним домой, скрутили руки её мужу и насильно посадили его в автомобиль. Как выяснилось позже, полицейские отвезли своего коллегу в местный медицинский пункт для принудительного  медицинского освидетельствования.