По сравнению с прошлым месяцем, активных карточек стало больше на 255 тысяч. Год назад активных карт было меньше на 619 тысяч. Каждая четвертая активная карточка используется в Алматы. Рэнкинг-основа: Используемые платежные карточки. Регионы РК. Октябрь 2013 tablica Источник: ranking.kz