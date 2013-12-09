Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В минувшую субботу, 7 декабря,  55-летний житель города Актобе сообщил на телефон 102, что около 22 часов четверо неустановленных лиц в шапках с прорезями на глазах,  ворвавшись в сторожевой вагончик полиэтиленового завода, избили и связали 50-летнего сторожа завода. Прибывшие на место сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции задержали четверых налетчиков на месте преступления.  Злоумышленники пытались похитить деньги, сотовый телефон и компьютер. При личном досмотре у них изъяты полотенце, вязанная шапка с прорезями на глазах и скотч, сообщает пресс-служба областного ДВД. Самому старшему из задержанных 36 лет, остальным - 27. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания  города Актобе. Возбуждено уголовное дело  по статье 178 ч.2 УК РК «Грабеж».  Расследование продолжается.