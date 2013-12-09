Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение нарушений ПДД, за 2 дня выявлено около 500 нарушений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА, основной упор в ходе проведения ОПМ делался на выявление водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. В итоге из 500 нарушений 43 пришлись именно на вождение в нетрезвом виде, причем 8 водителей уже имели в этом году штрафы за это же нарушение. В итоге все восемь любителей пьяного вождения водворены в спецприемник. В отношении них составлены административные протоколы, дела направлены в суд. За двое суток ОПМ по области выявлено около 500 нарушений правил дорожного движения, в областном центре - 240. Пьяных водителей по области выявлено - 43, в городе Атырау - 22. На них составлены протоколы и дела переданы в суд. 8 водителей находится в спецприемнимке УВД города Атырау.