Иллюстративное фото с сайта auto.vesti.ru Иллюстративное фото с сайта auto.vesti.ru В минувшие пятницу и субботу стражи порядка особенно тщательно проверяли водителей на содержание алкоголя в крови. В Актюбинской области проводилось республиканское профилактическое мероприятие «Пьяный водитель - преступник». Цифры, оглашенные пресс-службой областного ДВД после подведения итогов мероприятия, не радуют и в некоторой степени устрашают - за два дня выявлено 47 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, это только те, кто попал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел. Всего за различные нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 529 водителей. По данным областного ДВД, с начала 2013 года в Актюбинской области задержаны  2582 пьяных водителя. За вождение в нетрезвом виде и другие нарушения ПДД водительских прав лишились 3436 человек. Проведение профилактического мероприятия «Пьяный водитель - преступник» запланировано и на ближайшие  пятницу и субботу, 13-14 декабря.