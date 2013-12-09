Иллюстративное фото с сайта life24.kz Иллюстративное фото с сайта life24.kz В праздничные дни - 16 и 17 декабря - ожидаются морозы и снегопады в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". По словам ведущего инженера РГП "Казгидромет" Айгуль Мынжановой, 16 и 17 декабря, по предварительному прогнозу, за вторжением арктических воздушных масс, за исключением востока и юго-востока, ожидается холодная погода, со снегопадами и усилением ветра до 15-25 метров в секунду. Ожидается метель. Предварительно температура в западной половине (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская области) понизится до 15-20 градусов мороза - ночью, и в северных регионах (Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) понизится до 30 градусов мороза - ночью, в южных регионах (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская области) - до 15 градусов мороза. Мынжанова отметила, что в связи с тем, что в течение декабря ожидается чередование холодных и теплых воздушных масс, то ближе к новогодним праздникам температура повысится до комфортного значения, со снегопадами и метелями. Ранее метеорологи прогнозировали холодную зиму.