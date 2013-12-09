Иллюстративное фото с сайта lightnews.net
Соучастников убийства экс-председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана Мухита Кубаева и чемпиона мира по каратэ, бывшего начальника уголовного розыска Актау Серика Бимурзина в Мангистауской области осудили на два года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.
Об убийстве Мухита Кубаева и Серика Бимурзина стало известно 14 июня 2013 года. Сообщалось, что их тела были выкопаны в 100 километрах от Актау. Главным подозреваемым в убийстве оказался Фархад Тангирбергенов. Следствие установило, что он заранее спланировал их убийство из корыстных целей. Совершив преступление, он связался с родственником Бауыржаном Скендировым и знакомым Ахметом Джуманиязовым, которые помогли ему скрыть следы убийства Серика Бимурзина и Мухтара Кубаева.
Также сообщается, что Тангирбергенов позднее скончался. По заключению экспертов, смерть подозреваемого в убийстве Мухита Кубаева и Серика Бимурзина "наступила от механической асфиксии в результате сдавливания органов шеи петлей". Другие подробности происшествия не сообщаются. Суд же признал ранее не судимых Скендирова, 1975 года рождения, и Джуманиязова, 1963 года рождения, виновными в укрывательстве преступления, то есть в "заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления".
"Вина подсудимых Скендирова и Джуманиязова в совершенном преступлении по укрывательству особо тяжкого преступления полностью доказана показаниями самих подсудимых, а также показаниями свидетелей и другими материалами дела", - говорится в материалах суда. С учетом смягчающих обстоятельств соучастников убийства Мухита Кубаева и Серика Бимурзина приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор при этом может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В материалах Мунайлинского районного суда также говорится, что 29 мая Мухтар Кубаев, Серик Бимурзин и Фархад Тангирбергенов, загрузив в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 нарезной огнестрельный карабин модели CZ858 TACTICAL-4P, боевой пистолет модели "Байкал-442", патроны, бронежилет, а также два миллиона долларов, выехали из Алматы в Актау. Отмечается, что этими деньгами и хотел завладеть Тангирбергенов. 1 июня, когда их автомобиль достиг участка дороги Шетпе - Актау в районе местности Караман-Ата, злоумышленник под обманным предлогом вывел Серика Бимурзина и Мухита Кубаева из машины и завел их в пустыню. Там он выстрелил им в головы из пистолета "Байкал", от чего они скончались на месте. Позднее Скендиров и Джуманиязов помогли ему скрыть следы преступления. Они закопали тела убитых в пустыне, в другом месте они зарыли оружие.
На судебном заседании Скендиров вину в предъявленном ему обвинении признал частично и сообщил, что Тангирбергенов женат на его сестре. По его словам, в конце января 2013 года Тангирбергенов рассказал ему о том, что нашел клад в одной пещере за Жанаозеном по дороге в сторону мечети "Бекет-Ата". Клад якобы состоял из золотых старинных украшений, древней одежды воинов и оружия (копья, щиты, мечи). Он также показывал фотографии драгоценностей и древней книги, которые он снял на свой мобильный телефон. Отмечается, что Тангирбергенов искал покупателя для клада. Добавим также, что ранее сообщалось о некой священной книге, которая фигурирует в деле об убийстве экс-главы КГА и спортсмена. Предполагается, что Мухит Кубаев и Серик Бимурзин собирались купить книгу, которую якобы нашел Тангирбергенов. Два миллиона долларов, которые находились в машине, могли предназначаться для осуществления этой сделки.
В материалах уголовного дела об в убийстве Мухита Кубаева и Серика Бимурзина также говорится, что Тангирбергенов завладел этими деньгами, принадлежавшими Серику Бимурзину, и купил на них и оформил на третьи лица квартиры, автомобили, гараж, драгоценности, бытовую технику и другие ценности. Это имущество, приобретенное преступным путем, суд в итоге постановил передать в собственность потерпевшей стороне - сыну Серика Бимурзина.