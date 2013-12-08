Аким Уральска залез на крышу местной школы

Так, в субботу, 7 декабря, Алтай КУЛЬГИНОВ лично проверял ход ремонтных работ на социальных объектах города. В школе №18 в с. Меловые горки в данный момент меняют кровлю. Глава города решил лично проверить качество рем работ и поднялся на крышу учебного заведения. К слову, полная замена кровли обошлась бюджету в 19 млн тенге. Подрядчик обещал завершить ремонт до конца декабря. В Зачаганске Алтай КУЛЬГИНОВ посетил детсад №17 «Родничок», где проводится капремонт здания. Сумма ремонтных работ оценена в 122 млн тенге. В эту же сумму входит благоустройство территории садика. В данный момент учреждение не работает. Дети распределены по другим детсадам. Кульгинов также осмотрел еще один объект - городскую библиотеку имени Горького. На ее реконструкцию выделено 133 млн тенге.