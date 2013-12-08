По сведениям пресс-службы ДЧС сообщение о пожаре поступило в 4.55 утра. На корабле "Воронеж", который уже две недели стоит на ремонте, горели каюта, капитанский мостик, кухонное помещение, коридоры и верхняя палуба. На борту корабля находилось двое рабочих. В тушении пожара принимали участие 7 единиц техники и 30 человек личного состава. - Во время разведки пожарные нашли мужчину, который находился в отдалённой части судна и не мог самостоятельно выбраться в безопасное место, так как все пути выхода были отрезаны огнём, - рассказывает. - Мужчине через иллюминатор передали дыхательный аппарат, а в помещение судна поднялись спасатели и через короткое время мужчина был спасён и передан врачам скорой помощи. Во время тушения пожара было обнаружено тело второго мужчины. По словам пожарных, тушение пожара на "Воронеже" было не из простых: работу осложняли тесные каюты, клубы густого дыма и открытое пламя огня.