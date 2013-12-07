Иллюстративное фото с сайта www.flickr.com Иллюстративное фото с сайта www.flickr.com Информация об избиении в Киеве сына посла Казахстана не соответствует действительности. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил официальный представитель МИД Казахстана Жанболат Усенов. По словам Усенова, если речь идет о детях посла Казахстана на Украине, то оба его сына в порядке, и эта информация неверна. Сейчас сотрудники Посольства Казахстана на Украине пытаются связаться с лидером фракции украинской партии регионов Александром Ефремовым, и выяснить у него, что именно он имел ввиду. По словам сотрудников МИД Казахстана, возможно, произошла ошибка. Однако пока Ефремов на связь не выходит. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что Посольство через правоохранительные органы Украины сейчас проверяет информацию относительно других граждан Казахстана. Лидер фракции партии регионов Александр Ефремов сообщил, что 5 декабря на улицах Киева неизвестные избили сына посла Казахстана и похитили сына бывшего депутата Верховной Рады.