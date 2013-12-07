 В октябре чистый убыток банка увеличился сразу в 2,5 раза до отметки в 2,5 миллиарда тенге. В октябре коэффициент рентабельности совокупных банковских активов вырос на 0,16 пунктов до 1,42%. В среднем, прибыль на миллион тенге активов БВУ, составила 14,2 тысячи тенге. В сентябре было 12,2 тысячи тенге.    В октябре банковский сектор зафиксировал прибыль в 25,8 миллиардов тенге. В плюсе 34 банка. Итоговая прибыль за 10 месяцев - 216 миллиардов тенге. По абсолютному приросту в лидерах Народный банк, за месяц банк увеличил прибыль на 7 миллиардов тенге до 57,7 миллиардов тенге. По рентабельности активов наивысший показатель у Хоум Кредита. ROA почти в 9% (90 тысяч прибыли на миллион тенге активов). По итогам 10 месяцев текущего года в убытке три банка. У Темирбанка - 1,4 миллиарда тенге, у АТФ - 1,8 миллиардов тенге. Впрочем, и тот и другой банк, в октябре сократили убытки на 664 и 589 миллионов тенге, соответственно. Глобально сдал позиции Альянс банк. В октябре фининститут зафиксировал убыток в размере 1,5 миллиарда тенге. По итогам 10 месяцев у банка самый высокий убыток среди БВУ РК - 2,5 миллиарда тенге. Хотя, по результатам первого полугодия, Альянс  показывал положительную доходность. tablica Источник: ranking.kz