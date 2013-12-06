В нефтяной столице прошёл первый в истории Атырау бал меценатов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня здесь чествовали тех, кто оказывал поддержку развитию науки и искусства.

Организатором выступили областной акимат совместно с молодежным общественным объединением. В списке приглашенных - представители бизнес-среды, культурные и общественные деятели, чиновники.

В итоге награды «Меценат года» удостоились 10 атыраучан за вклад в развитие медицины, науки, культуры и искусства.

По словам организаторов, подобные награждения планируется проводить на регулярной основе. И уже в следующем году количество награжденных может увеличиться.

- У нас очень много людей, которые не безучастны к судьбе и проблемам других. Тем более что в ментальности казахского народа заложено начало оказывать помощь другим людям. Каждый из нас ответственен за судьбу других. И если есть возможность, хоть какая-то, мы обязаны оказать помощь другим, - рассказала в беседе с корреспондентом директор Атырауского колледжа бизнеса и права Нурлы АЙТИЕВА, которая стала одной из обладательниц нагрудного знака «Меценат-2013».