Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению управления дорожной полиции, в Атырау полицейские в течение получаса в погоне пытались остановить автомобиль «Тойота». Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и  пытался скрыться. Погоня продолжилась по центральному мосту. В итоге джип снес фонарь уличного освещения и дорожный знак. После чего его удалось задержать. Задержанным оказался житель Уральска 1978 года рождения. На данный момент он водворен в приемник-распределитель.  По заключению сотрудников наркодиспансера, водитель находился в состоянии опьянения средней тяжести. В отношении него составлены протоколы по статье 467 и  471 КоАП РК - "Правонарушения на транспорте" и статье 330 УК РК - "Мелкое хулиганство".