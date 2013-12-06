В Уральске прошел фестиваль Дружбы

Сегодня в драматическом театре им. Островского прошел заключительный этап ХIV областного фестиваля Ассамблеи народа Казахстана «Достык - Дружба». На сцене театра выступали самые лучшие творческие коллективы и ансамбли, талантливые исполнители из всех районов области. Здесь были и совсем юные артисты, и коллективы со стажем. Первым на сцене выступил танцевальный ансамбль из Зеленовского района «Дарьюшка», они исполнили танец дружбы «Балалайка и домбра». - Такие фестивали очень важны для всех, кто живет в Казахстане, - делится впечатлением одна из участниц. - Благодаря таким совместным выступлением начинаешь понимать, как здорово, что мы все вместе можем жить, танцевать, петь. Все с уважением относятся друг к другу. Возможно, такие фестивали действительно смогут изменить людей в лучшую сторону. По окончании фестиваля всем участникам были вручены благодарственные письма акимом Западно-Казахстанской области Нурланом НОГАЕВЫМ.