Иллюстративное фото с сайта www.juristmoscow.ru Иллюстративное фото с сайта www.juristmoscow.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции Атырауской области. По сообщению пресс-службы финансовой полиции Атырауской области, возбуждено уголовное дело по статье 307 - «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении начальника ГУ “Городской отдел земельных отношений г. Атырау” гр. С. и других должностных лиц этого отдела. Госслужащие, злоупотребляя должностными полномочиями в целях извлечения выгоды, незаконно подписали заключение о разделе неделимого земельного участка в микрорайоне Балауса города Атырау общей площадью 0,9720 га на 12 самостоятельных участков, которые в последующем гр. И. отчуждены другим физическим лицам на основании договора дарения. Ведётся следствие. Другие подробности в интересах следствия финпол не сообщил. Напомним, что до последнего времени должность начальника земельного отдела занимал Насипкали СТАМГАЗИЕВ. Кстати, на официальном сайте городского акимата (http://rus.akimat-atyrau.kz/) уже убрали фото и биографию Насипкали СТАМГАЗИЕВА.