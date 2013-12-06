В областном акимате комиссия по делам несовершеннолетних во главе собсудила ситуацию с жильем для детей, оставшихся без попечения родителей. Заседание было онлайн с заместителями акимов районов области. По словам, в ЗКО на сегодняшний день насчитывается 1384 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние три года детям-сиротам было предоставлено 164 квартиры, 107 из них - в 2010 году, 4 квартиры - в 2011 году и 53 - в 2012 году. Между тем в отделе сектора жилья ЖКХ г. Уральска в очереди на жилье стоят 12821 человек по пяти спискам. - Первые - это участники и инвалиды ВОВ - 7 человек, - рассказал Галым УРЫНГАЛИЕВ. - Социально уязвимые слои населения - 5857 человек, государственные служащие и работники бюджетных организаций, военнослужащие - 5405, граждане, единственное жилье которых признано аварийным, - 168 человек и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1384 человека. К слову, замакима пожурил начальника департамента по защите прав детей и замакима города за неполную работу, которую они проводят с детьми-сиротами. - Понятно, что жилищная часть выполняется, в очередь поставлена, а в целом? Кем они вырастают, чем занимаются, кто из вас прослеживает? - вопрошал Бахтияр МАКЕН. По итогам было поручено всем акимам районов, а также руководителям департамента по защите прав детей через месяц собраться на следующем заседании и рассказать, как продвигается работа в данном направлении.