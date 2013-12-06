Напомним, чтовместе спривлекают по статье 176 часть 4 пункт - "Растрата или присвоение вверенного или чужого имущества в особо крупных размерах". По данным следствия, Ринат НУРУШЕВ заключил договор с ТОО "Спецкомплектация" на поставку труб, но искомого продукта так и не дождался, зато на счёт подрядчика поступила сумма в размере 13 миллионов тенге. Как рассказал журналистам сам Виктор НЕВГАД, эти деньги были потрачены на "откат", чтобы его компания выиграла тендер на поставку труб на сумму более 185 миллионов тенге. - За 2,5 миллиона были приобретены фиктивные документы и оприходованы в бухгалтерии "Жайыктеплоэнерго", - рассказал Виктор НЕВГАД. - На основании этих документов был произведён расчёт с нашей организации и средства распределились следующим образом - 8,5 миллионов было передано лично мной Тахиру МИСАУТОВУ, выступающему в роли посредника. По словам МИСАУТОВА деньги потом оказались у президента АО "Жайыктеплоэнерго" Рината НУРУШЕВА. А оставшиеся 2 миллиона были поделены между мной и МИСАУТОВЫМ. То, что мне досталось от этой фиктивной сделки, я возвращаю. Вместе с с журналистами и руководителем АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеславом СОЛОДИЛОВЫМ Виктор НЕВГАД написал расписку и передал злополучный миллион в кассу предприятия. По словам Виктора НЕВГАДА, чтобы вернуть деньги, ему пришлось продать автомобиль. О том, что будет дальше, бизнесмен решил не распространяться.