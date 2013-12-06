Уральск. УАПовцы показали в деле "Автоураган"

Сегодня, 6 декабря, сотрудники административной полиции показали в действии АПК "Автоураган" - автомобильный комплекс предназначен для выявления злостных неплательщиков налогов. - Этот автомобильный комплекс оснащен всей необходимой техникой - 4 видекамерами и программой, которая по госномеру автомашины выявляет нарушителей, - говорит старший инспектор процессингового центра капитан административной полиции Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. - "Автоураган" значительно облегчает работу полиции. Если раньше патрульный должен был остановить большое количество машин, чтобы выявить неплательщика налогов или подложные номера, то сейчас это делает машина за какие-то миллисекунды. По базе данных сразу же пробивается номер, если есть неоплаченный штраф, то номер машины передается сотруднику полиции, который стоит на дороге в ста метрах, и он уже останавливает машину. Стоимость АПК "Автоураган" - 15 миллионов тенге. "Автоураган" работает только месяц, но в казну принес более 4 миллионов тенге. - "Автоураган" приобретали за счет средств бюджета области, хотелось бы еще один такой автокомплекс, но все зависит от финансирования, - говорит Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. За сутки "Автоураган" выявляет водителей, не оплативших штраф в среднем на сумму в 300 тысяч тенге. Автомобильный комплекс работает 24 часа, меняются только сотрудники полиции. Место работы выделяется по интенсивности движения. К слову, за час работы на улице Гагарина, напротив магазина "Квант", УАПовцы выявили более 10 нарушителей. Однако многие из них, как выяснилось, штрафы уже оплатили. - База обновляется только один раз в неделю, поэтому такие накладки случаются, - говорит Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. Однако у чудо-машины есть минус - в пасмурную или плохую погоду "Автоураган" не может считывать номера всех машин. Фото Олеси СУГЛОБОВОЙ