Иллюстративное фото с сайта job-sbu.org
Сегодня в областном суде состоялся процесс по делу Мурата ЖАРКЕЕВА и Малика ИМАНГАЛИЕВА, которые обвиняются в присвоении и растрате чужого вверенного имущества.
По версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпускали неустановленным лицам зерно со своих складов, которое было отдано им на хранение АО «НК Продкорпорация». Сумма ущерба перед «Продкорпорацией» составила 601 миллион тенге.
В мае городской суд по уголовным делам под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО
признал Малика ИМАНГАЛИЕВА виновным в присвоении или растрате чужого вверенного имущества и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мурата ЖАРКЕЕВА суд признал невиновным и оправдал за недоказанностью преступления. Однако областная прокуратура подавала кассационный протест, и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.
Сегодня начальник производственного участка ТОО «Пойменское ХПП» Сейлхан ЖИРИНЧЕЕВ
рассказал суду, что его поставили работать в ночную смену, поэтому незаконный вывоз зерна со складов он не видел. По его словам, он замечал, что в складах зерно уменьшается, но когда спросил у директора, тот ответил, что отпуск производится по указанию Мурата ЖАРКЕЕВА. Тогда же свидетель рассказал, что именно Малик ИМАНГАЛИЕВ сказал ему, чтобы он убрал журнал, в котором зарегистрировано зерно, которое отпускалось со склада.
Далее в качестве свидетеля был допрошен следователь областной прокуратуры Руслан ХАКИМОВ, который вел дело ТОО «Пойменское ХПП».
По словам следователя, изначально Мурат ЖАРКЕЕВ был допрошен в качестве свидетеля. Он сразу признался, что зерно они отпускали с ИМАНГАЛИЕВЫМ. Все деньги ушли на спасение АО «БатысКунбагыс», то есть все вырученные деньги от продажи зерна ушли выдачу заработной платы рабочим АО «БатысКунбагыс» и покупку семечек из Оренбургской области. Зерно руководители «Пойменского ХПП» планировали вернуть с нового урожая 2012 года. Когда ЖАРКЕЕВА взяли под арест, тот отказался от своих показаний.
ИМАНГАЛИЕВ на суде заявил, что все, что он говорил на суде первой инстанции, неправда. Когда они находились в следственном изоляторе и ехали в одной машине на процесс, ЖАРКЕЕВ говорил ему то, что нужно говорить в суде.
- Он мне пообещал, что так надо, что все решится, я ему поверил, - сказал Малик ИМАНГАЛИЕВ. - Он назначил меня директором с 6 апреля 2012 года, буквально через день-два он мне уже начал давать указания, чтобы я отпускал зерно. Сказал, что ему нужны деньги, чтобы спасти АО «БатысКунбагыс». Кому и в каком направлении уходило зерно, я не знаю. Я подчинялся ЖАРКЕЕВУ.
К слову, был опрошен и представитель потерпевшей стороны - АО «Продкорпорация». Он заявил, что после решения суда первой инстанции, они вместе с судоисполнителями провели оценку имущества ТОО «Пойменское ХПП», все оно вместе с элеватором и автотранспортом потянуло всего на 265 миллионов тенге. Тогда как ущерб нанесенный «Продкорпорации» составил 700 миллионов тенге. К тому же изначально «Пойменское ХПП» было заложено АО «Казагрофинанс».
Напомним, уголовное дело в отношении учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА и директора данного предприятия Малика ИМАНГАЛИЕВА по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» было возбуждено еще в 2012 году.
Следует отметить, что этим летом в отношении Мурата ЖАРКЕЕВА было возбуждено еще два уголовных дела за присвоение чужого имущества. В первом бизнесмена обвинили в присвоении 339 миллионов тенге, выделенных на проведение весенне-полевых работ 2012 года. Во втором - в хищении бюджетных средств, выделенных АО НК СПК «Орал» (100% учредителем которого является акимат области) на приобретение подсолнечного рафинированного бутилированного масла в общем количестве 125 тысяч литров на общую сумму 30 млн тенге. Сделка была совершена в конце 2011 года.
- Следует учесть, что необходимого количества масла для СПК «Орал» со стороны маслозавода АО «БатысКунбагыс» произведено не было, а перечисленные на счет АО «БатысКунбагыс» денежные средства были направлены на счета аффилированных ЖАРКЕЕВЫМ Муратом предприятий - к/х «Жанар» и ТОО «СЗЦ «БатысКунбагыс», а также «закрыты» ряд кредиторских задолженностей АО перед несколькими юридическими лицами, - сообщается в релизе.
Всего сделок следствие насчитало пять. Общая сумма договоров - почти 403 млн тенге. Следствие считает, что АО «БатысКунбагыс» реально не имело возможности обеспечить покупателей таким количеством масла, и приходит к выводу, что Мурат ЖАРКЕЕВ заведомо знал, что не может исполнить свои обязательства.