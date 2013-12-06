Иллюстративное фото с сайта rebenok16.ru Иллюстративное фото с сайта rebenok16.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление здравоохранения по ЗКО. По словам замдиректора управления здравоохранения по ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, на сегодняшний день в ЗКО от прививок отказались родители 136 детей. Только за этот год таких родителей было 23. - 90% отказников мотивируют свой отказ своими религиозными убеждениями, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Оставшиеся 10% говорят, что вместе с вакциной в организм вводят чип, другие просто боятся прививок, третьи вообще ничем не мотивируют. 50% отказников приходятся на Уральск, еще 12% в Жангалинском районе, 9% в Бурлинском и 5,8% в Акжайыкском районах. В других районах есть отказники, но их число не превышает 4 детей. Единственным районом, где не было зарегистрировано ни одного отказа родителей от прививки - это Казталовский район. На сегодняшний день в Казахстане прививки делают от 20 заболеваний, которые входят в перечень медицинских услуг, предоставляемых бесплатно государством. Как стало известно, только в этом году ЗКО было выделено 294 миллиона тенге на вакцинацию. Прививки получили 165 тысяч человек или 97%. По словам главного педиатра области Гульмиры САКУОВОЙ, все прививки сертифицированы и проходят все необходимые испытания. При этом чиновники здравоохранения заявляют, что в ЗКО уже зарегистрированы случаи, когда непривитые дети заболели коклюшем.