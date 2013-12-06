В нефтяную столицу прибыла специальная комиссия, созданная при министерстве культуры и информации. Главная задача группы – поиск решения для сохранения уникального исторического наследия. Бесценный исторический памятник сегодня находится на грани исчезновения. До настоящего времени город изучен не полностью, здесь необходимо продолжать раскопки и, самое главное, нужно уже сегодня принимать меры для укрепления берега. Городище находится на изгибе реки и в период весеннего половодья подвергается напору сильного течения, которое подмывает берег. Судя по документам, уже в 1937 году под водой находилась одна третья часть города, в 1950 году - уже половина. По словам, объект имеет огромный туристический потенциал. Ежегодно комплекс посещают около 14-ти тысяч туристов, среди которых много иностранцев, для которых интересна культура и история Казахстана. Они же приходят в замешательство, увидев в каком состоянии находятся руины древнего города. Предложений по восстановлению комплекса было много, но ни одно из них так и не нашло своего решения. Задача прибывшей комиссии как раз и заключается в поиске наиболее подходящего решения. Предложенных сегодня вариантов два. Первый это укрепить берег Урала бетонной дамбой, которая предохранит его от размывания. Второй более кардинальный – изменение русла реки. Мнения участников совещания разделились также на два лагеря. Член комиссии,за второй вариант, даже несмотря на то, что он намного дороже. Главное, считает историк это сохранить историческое наследие для потомков, не считаясь с материальными затратами. В свою очередь начальник урало-каспийской бассейновой инспекции водного хозяйства Бисен Куанов считает, что изменение русла не решит проблемы. Во-первых, это выйдет дороже в 10-15 раз, а во-вторых, если случится наводнение, как в 93-94 годах прошлого века, то вода все равно зальет все окрестности, что сведет всю работу на нет, а потому первый вариант - дамба это лучший вариант. Теперь дело за членами комиссии, именно они выберут лучшее решение и представят его на рассмотрение правительства. Уже после этого будет решаться вопрос с выделением средств. То, что ситуация с древним городом все же сдвинулась с мертвой точки, конечно радует, да вот только, принимая во внимание всю неповоротливость государственного механизма, момента, когда будут выделены деньги, по всему ждать еще очень и очень долго. И есть все опасения, что к тому времени и спасать будет уже совсем нечего.