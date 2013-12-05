Аким ЗКО устроил разнос своим подчиненным

Сегодня, 5 декабря, на расширенном заседании совета ассамблеи Казахстана по ЗКО Нурлан НОГАЕВ требовал отчета по поручениям АНК от 12 районных акимов и акима Уральска. - Как это понять, Лавр Рашидович, - обратился НОГАЕВ к акиму Жангалинского района ХАЙРЕТДИНОВУ, - ответ, который Вы отправили в АНК, скопирован с ответа акимата Теректинского района! Я не пойму, как это вообще возможно? Получается, ваши кадры вообще не работают. А акимат города Уральск вообще формально подошел к поручениям. Что вы написали в отчетах, - на этот раз аким обратился к главе города КУЛЬГИНОВУ. - А вы куда смотрите, Бахтияр МАКЕН (замакима ЗКО - прим. ред.), это поручение, вытекающее из "Стратегии-2050", это недопустимо! Аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ пытался ответить, что "Гайса КАПАКОВ (зампредседателя АНК по ЗКО - прм. ред.) ему по этому вопросу не звонил". - А почему Вы думаете, что он вам должен звонить? Это что, его работа, каждому сидеть и звонить. 12 районов, начальники управлений - все сидят, а КАПАКОВ свое утро начинает с обзвона? Вот это ваше отношение к поручениям и работе. Вы не подготовились к совещанию, вы пришли просто посидеть и поздороваться с теми, кого не видели давно? Это касается всех акимов районов и начальников управлений, - обрушился с критикой НОГАЕВ. Как известно, председателем совета АНК является президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ.