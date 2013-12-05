MG64В Актау на ракетно-артилерийском корабле "Орал" Военно-морских сил ВС РК впервые поднят военно-морской флаг. Боевое знамя капитану корабля вручил главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК контр-адмирал Жандарбек Жанзаков. Напомним, военный корабль «Орал» — второе по счёту судно проекта 250, построенное в Уральске на заводе "Зенит", был спущен на воду 30 апреля этого года. Военный корабль «Орал» — второе по счёту судно проекта 250, построенное в Уральске.Подробнее: https://mgorod.kz/nitem/uralsk-spustili-na-vodu-pervyj-v-kazaxstane-korabl-s-zhenshhinoj-na-bortu/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Военный корабль «Орал» — второе по счёту судно проекта 250, построенное в Уральске.Подробнее: https://mgorod.kz/nitem/uralsk-spustili-na-vodu-pervyj-v-kazaxstane-korabl-s-zhenshhinoj-na-bortu/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Судно оснащено ракетно-артиллерийским вооружением, современными средствами связи, навигационным и штурманским вооружением. Полное водоизмещение корабля – около 250 тонн. Экипаж корабля приступил к изучению корабля с момента начала его строительства. В данное время военные моряки имеют все небходимые знания и навыки по управлению кораблем "Орал". Теперь по традиции военно-морской флаг ракетно-артиллерийского корабля "Орал" будет подниматься на восходе солнца и спускаться на закате. "Это второй ракетно-артиллерийский корабль, принятый в состав Военно-морских сил. Испытание судна успешно прошло во время учений "Шағала-2013" и я уверен, что "Орал" внесет достойный вклад в обеспечение безопасности на казахстанском секторе Каспийского моря", - отметил контр-адмирал Жандарбек Жанзаков. Источник: NUR.kz