ph1Из-за сильнейшего штормового ветра пострадала не только главная елка страны, но и школы и больницы в нескольких регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС. "В результате сильного порывистого ветра в Караганде сорваны кровли зданий военно-технической школы, средней школы № 25, а также госпиталя УВД. Кроме того, в микрорайоне "Юго-Восток" повреждена стеклянная крыша сауны", - говорится в сообщении на сайте МЧС. В Шахтинске сильным порывистым ветром сорвана кровля зданий Центра обслуживания населения и Горно-индустриального колледжа. Как сообщает МЧС, в настоящее время ведутся работы по укреплению оставшихся частей кровли, устраняется угроза падения элементов крыш. Порывы ветра в Караганде составляют 16-20 метров в секунду, местами достигают 22 метров в секунду. В Осакаровском районе Карагандинской области усиление ветра составляет 18-20 метров в секунду, порывы - 34 метра в секунду. Также сообщается, что в селе Теренколь Качирского района Павлодарской области порывами ветра (21-22 метра в секунду) сорвана кровля здания прокуратуры. Как передает корреспондент Tengrinews.kz из Павлодара, школьников распускают по домам из-за шквального ветра. "В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями мы в экстренном порядке отменяем занятия для учащихся с 1 по 8 классы", - сообщила начальник отдела образования Павлодара Зауреш Мукашева. По ее информации, такое решение было принято из-за резкого усиления ветра с 15 до 22 метров в секунду. "Сейчас учителя школ в срочном порядке обзванивают родителей и просят забрать детей домой", - отметили в отделе образования. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, в данный момент скорость ветра по области достигает 22-25 метров в секунду. Добавим, 5-6 декабря в области в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, в результате сильного порывистого ветра в столице сорвана кровля общежития, а также здания на территории воинской части 3360. Всего в ДЧС поступило порядка двух десятков сообщений о сорванной облицовке зданий. Кроме того, пресс-служба МЧС сообщает, что в городе Ушарал Алакольского района Алматинской области также в результате сильного порывистого ветра (18-20 метров в секунду) сорваны кровли зданий: штаба воинской части 9807, центральной районной больницы, гостиницы "Нокербек", казармы №1 воинской части 2484, дома офицеров, офицерской гостиницы, питомника для собак. Ранее сообщалось, что из-за резкого ухудшения погодных условий в четырех областях Казахстана закрыты дороги. Также сообщалось, что в Астане отменены занятия в школах. Также по информации Tengrinews.kz, в четыре раза возросло число травмированных в Астане. Видео с сайта Tengrinews.kz