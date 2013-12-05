Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz По словам директора уральского филиала государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) Асхара КОЖУМОВА, с 1 января 2014 года планируется повышение пособия по инвалидности, по потере кормильца и по возрасту на 7%. Связано это повышение с изменением прожиточного минимума, который с нового года будет составлять 19666 тенге. - Ежегодно в конце года мы осуществляем повышение индексации пенсионных выплат и повышение размеров пособий, - рассказал корреспонденту «МГ» Асхар КОЖУМОВ. - Закон уже есть, но пока нет еще нормативных документов. Итак, согласно этому закону, месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2014 года будет составлять 1852 тенге. От МРП у нас зависит размер специальных государственных пособий, которых насчитывается около 20 видов. Если в этом году размер МРП составляет 1731 тенге, то цифра 1852 - это повышение ровно на 7%. Естественно, что все специальные государственные пособия будут увеличены на 7%. Определен у нас законом и размер базовой пенсии. Он составляет 50% от прожиточного минимума, то есть 9983 тенге с 1 января 2014 года. По словам Асхара КОЖУМОВА, пенсии планируется увеличить на 9  процентов. - Все пенсии будут увеличены на 9%, - говорит директор ГЦВП по ЗКО. - Уровень инфляции составляет 7%, и плюс еще два процента будут идти с опережением. Кто сколько сегодня получает, к нему пенсии увеличатся на 9%. На сегодняшний день в области насчитывается 76 682 пенсионера, еще 18 270 человек получают пособие по инвалидности, 7286 человек - пособие по утере кормильца, 566 выплачивается пособие по списками №1, №2 и еще 152 человека получают пособие по возрасту. К слову, пособие по возрасту получают люди, достигшие пенсионного возраста, но не проработавшие до пенсии ни одного дня, и женщины, не рожавшие детей. Размеры государственных специальных пособий по списку №1 (получают люди, которые работали в особо вредных и особо тяжелых условиях труда), по списку №2 (люди, которые работали во вредных и тяжелых условиях труда), единовременного пособия на рождение ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком увеличатся в связи с увеличением МРП. Так, в соответствии с законом при рождении ребенка единовременная выплата, которая выплачивается независимо от того, работала женщина до родов или нет, составляет 30 МРП. С 2014 года она будет - 55560 тенге, а те, кто родили 4 и более ребенка, получат - 90660 тенге. Женщинам, которые до социального риска (родов) не работали, после родов будут ежемесячно получать следующие размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им  возраста 1 года: на первого ребенка - 10186 тенге, на второго ребенка - 12038 тенге, на третьего ребенка - 13890 тенге, на четвертого ребенка - 15742 тенге.