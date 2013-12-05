kenkiyakАктивистка поселка Кенкияк Темирского района Актюбинской области Ардак КУБАШЕВА обратилась с открытым письмом генеральному директору АО «СНПС-Актобемунайгаз» Сю КЭЦЯНЬ. «26-27 ноября этого года Вы приезжали к нам в поселок Кенкияк. Среди населения пошли слухи, что руководство АО» СНПС-Актобемунайгаз»  приехало неспроста, а решить вопрос переселения конторы Кенкияк НГДУ в город Актобе в новый офис. Услышав об этой нежелательной  информации, жители нефтяного поселка, нефтяники и я сама, как  общественница, переживала и переживаю до сих пор. Поэтому 27 ноября  я с утра была в здании Кенкиякского «НГДУ».  Мне сказали, что начальство  занято. В кабинете начальника «КНГДУ» Б. ТЛЕНБАЕВА  шло закрытое совещание. Профкома нефтяников Ж. КУЗЕНБАЕВА  и депутата раймаслихата, заместителя  начальника «КНГДУ»  по транспорту  Х.ЕСКАЛИЕВА  тоже  не пустили. По этому поводу жители нефтяных поселков  Кенкияк, Шубарши-Саркол хотят добиться ясности и правды. Жители собирают подписи с просьбой на имя президента РК Н. Назарбаева: «Если контору будут  переселять в город, то вместе с ней должны переселить жителей  поселков  Кенкияк и Шубарши-Сарколь». В разговоре с корреспондентом портала «Мой ГОРОД» Ардак КУБАШЕВА пояснила, что переселение НГДУ из Кенкияка в Актобе отрицательно скажется на жизни обоих поселков - Кенкияка и Шубарши-Саркол. - НГДУ оказывает помощь поселку, пусть даже небольшую, без управления мы совсем зачахнем, - считает общественница. - Нефтяникам за каждой мелочью придется ездить в Актобе. Это будет мешать производству и создаст дополнительные расходы для жителей. Получить зарплату, обратиться в плановый отдел - по всем вопросам придется ездить в Актобе. Мы давно поднимаем вопрос переселения жителей Кенкияка и Шубарши-Сарколя в Актобе из-за ужасного состояния экологии нашего края. Мы дышим сероводородом. Наши женщины умирают от рака. На днях в поселке умерла от рака мать троих детей. Только в Кенкияке сейчас насчитывается 15 детей-инвалидов. Есть семьи, где по двое детей родились инвалидами. Разве это не показатель состояния экологии поселков, которые находятся рядом с нефтедобычей?! Мы считаем, что вопрос переселения жителей Кенкияка и Шубарки- Сарколя нужно решить в ближайшее время, - подытожила свое обращение общественница.