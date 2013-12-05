Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Актюбинскими полицейскими разыскиваются четверо водителей, допустившие наезд на пешеходов. Во всех случаях ДТП имели смертельный исход, а водители скрылись с мест происшествий. В реанимации Областной детской клинической больницы, не приходя в сознание, скончался 9-летний мальчик. Ребенок получил смертельные травмы в дорожно-транспортном происшествий. Водитель, личность которого не установлена, сбил ребенка-пешехода примерно в  шесть часов вечера 3 декабря на пересечении улиц Кунаева и Шернияза. Другой пешеход погиб под колесами автомобиля рано утром 23 ноября в пригородном поселке Сазды, на улице Дарына, напротив дома №86. Установить личность скрывшегося водителя, а также марку и госномер его автомобиля все ещё не удалось. Также продолжаются поиски еще двух водителей, допустивших наезд на пешеходов. 27 ноября  водитель, двигаясь по улице Толстого в направлении улицы Богенбай-батыра, допустил наезд на 54-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Еще один пешеход был сбит насмерть ночью 29 ноября на пересечении проспекта К.Нокина и улицы Маметовой, возле саздинского моста. Предположительно, водитель передвигался на черной «Тойота Прадо 120»,  2003-2007 годов выпуска, сообщил пресс-секретарь ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. Очевидцев ДТП и всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в ДВД Актюбинской области по телефонам: 936-403, 936-404,  8-777-353-24-10, 8-702-226-44-03. Анонимность гарантируется.