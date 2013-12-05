Иллюстративное фото с сайта guns.allzip.org Иллюстративное фото с сайта guns.allzip.org В Караганде неизвестный обстрелял пассажирские автобусы. Жертв и пострадавших нет, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. 4 декабря под вечер в Караганде на автобусной остановке "Первая дача" по улице Сакена Сейфуллина неизвестный произвел два выстрела из неустановленного оружия в пассажирский междугородний автобус Mercedes Benz № 146 под управлением 37-летнего водителя ТОО Автопарка № 3, в салоне которого находилось 14 пассажиров, и в автобус № 33 под управлением 58-летнего водителя, в салоне которого находилось 20 пассажиров. Оба автобуса следовали в сторону города Сарань. Еще один пассажирский автобус подвергся обстрелу неизвестными в четверг утром, сообщил журналистам инженер по безопасности движения автопарка №3 Айбар Оралов. Инцидент произошел с автобусом маршрута № 122, который обстреляли в районе ДСК, уточняет ИА "Новости Казахстан". "Неизвестный стрелял из движущегося транспортного средства. Было разбито заднее стекло автобуса. Жертв и пострадавших нет. Скорее всего, это протест против повышения тарифа. Полиция принимает меры по установлению стрелявших лиц", - сказал  Оралов. На данный момент проводится ряд мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, проводится расследование.