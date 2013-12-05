Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Чаще всего виновниками дорожно-транспортных происшествий в Казахстане становятся водители в возрасте до 31 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страховую компанию "Алатау". "Согласно результатам исследования, проведенного компанией, наибольшее количество виновников ДТП на казахстанских дорогах складывается из автолюбителей в возрасте от 20 до 31 года", - говорится в сообщении. Исследование также показало, что возраст пострадавших в ДТП водителей совпадает с возрастом виновников аварий. При этом основная часть людей, которые становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, - водители 23-35 лет. Ранее также сообщалось, что в Казахстане чаще всех нарушают правила дорожного движения и несут за это уголовную ответственность лица в возрасте от 21 до 29 лет. Такие данные были предоставлены в комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры республики.